Росгвардейцев Петербурга наградили за помощь в задержании террористки Дарьи Треповой

Росгвардейцев наградили за задержание Дарьи Треповой. Фото: Росгвардия Петербурга

В Петербурге наградили росгвардейцев, которые принимали активное участие в задержании обвиняемой в теракте Дарьи Треповой. Напомним, девушка принесла на творческую встречу с военкором Владленом Татарским статуэтку со спрятанной внутри бомбой. Сам журналист погиб, еще 42 человека получили ранения. Трепову задержали на следующий день на съемной квартире у знакомого. В этой операции и помогли бойцы Росгвардии, в том числе сотрудники СОБРа.

- Росгвардейцы оперативно отреагировали на происшествие, действовали грамотно и четко. Благодаря их действиям установились все обстоятельства трагедии, - цитируют генерал-лейтенанта Алексея Воробьев в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

Добавим, что росгвардейцам вручили как благодарственные письма, так и нагрудные знаки. А девушкам подарили и букеты цветов. Что касается Дарьи Треповой, то ее арестовали и поместили в СИЗО на время следствия. Как ранее выяснила spb.kp.ru, девушку мог курировать журналист из Украины Роман Попков, придерживавшийся националистических взглядов.