Прощание с погибшей известной актрисой дубляжа Еленой Шульман состоится в Петербурге 13 апреля

Прощание с известной актрисой дубляжа Еленой Шульман состоится в Петербурге 13 апреля Фото: СОЦСЕТИ

Прощание с известной актрисой дубляжа Еленой Шульман, погибшей в ДТП, пройдет 13 апреля 2023 года на студии "Лендок". Об этом spb.kp.ru сообщил источник. Все желающие смогут проститься с артисткой, принести ей цветы.

- Общественное прощание пройдут в студии "Лендок", в доме 12 по набережной Крюкова канала с 12:45 до 15:00 часов, - сообщил источник.

Елена Шульман погибла за три дня до своего дня рождения. 10 апреля ей должно было исполниться 54 года. Трагедия произошла у дома 13 на Загородном проспекте, когда артистка сошла с тротуара на дорогу, чтобы обойти стоявших на остановке людей. В этот момент подъезжал троллейбус, который и снес женщину. Какое-то время артистка еще была жива, но спустя два дня скончалась в больнице.

Голос актрисы знали миллионы зрителей. Она озвучивала Мэри Джейн в трилогии "Человека Паука", Мэри Ватсон в сериале "Шерлок", а также ее голосом говорили Кузя и Баба Капе в "Лунтике".