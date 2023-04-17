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НовостиОбщество17 апреля 2023 11:21

Вестибюль станции «Выборгская» в Петербурге два месяца будут закрывать по вечерам

Там отремонтируют эскалатор
Анастасия НУРАДИЛОВА
На станции отремонтируют эскалатор.

На станции отремонтируют эскалатор.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эскалатор отремонтируют на станции метро «Выборгская» в Петербурге. Из-за этого на станции изменится режим работы. Вестибюль будет закрыт с шести до семи часов вечера с 20 апреля по 30 июня по рабочим дням. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

- При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока, - говорится в сообщении ведомства.

Жителей Северной столицы попросили заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, стали известны официальные названия новых станций метро зеленой ветки – «Богатырская» и «Каменка». Ранее в документах говорилось, что их назовут «Планерная» и «Туристская». Также в марте сообщалось, что Щит «Надежда» начнет проходку до станции метро «Каменка» в период с апреля по июнь.