Дым на станции «Беговой» в Петербурге оказался испарением из-за проверки пожарной сигнализации

На станции проводились плановые работы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очевидцы заметили задымление на станции метро «Беговая» в Петербурге 17 апреля. Пассажиры испугались, что это пожар. В вестибюле стоял запах гари. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- На станции проводились плановые работы по проверке пожарной сигнализации. Это не задымление, а испарение, - рассказали spb.kp.ru в метрополитене.

Напомним, ранее сообщалось, что вестибюль станции метро «Выборгская» в течение двух месяцев будут закрывать с шести до семи вечера. Специалисты отремонтируют там эскалатор. Поэтому петербуржцев попросили заранее продумывать маршрут.

Также стали известны официальные названия двух новых станций зеленой ветки – «Богатырская» и «Каменка».