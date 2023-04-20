Поворот на Молодежный переулок закроют из-за ремонта с 22 по 23 апреля в Петербурге

Участок на пересечении с Молодежным переулком закроют из-за ремонта с 22 по 23 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 22 по 23 апреля в Северной столице закроют поворот с улицы Ивана Черных на Молодежный переулок. На этом участке Кировского района будут ремонтировать дорогу и устанавливать бордюрный камень. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– В ближайшее время уложим выравнивающего и верхнего слоя покрытия, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в правительстве, специалисты на участке также возведут новые тротуары, благоустроят территорию и нанесут дорожную разметку. Все дорожные работы планируется закончить в июне этого года.

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