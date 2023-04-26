Комздрав опроверг заявление о нехватке вакцин от клещевого энцефалита

Комздрав опроверг заявление о нехватке вакцин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 26 апреля в СМИ появились громкие заявления о том, что в Северной столице не хватает вакцин от клещевого энцефалита. Издания ссылались на сообщения петербуржцев, которые не смогли сделать прививку. Корреспондент spb.kp.ru пообщался с представителем комитета здравоохранения региона Ольгой Рябининой и выяснил, что все-таки препарата хватило на всех.

– Информация появившаяся в СМИ недостоверна, – сообщили в пресс-службе ведомства по Петербургу.

Кроме того, в комитете добавили, что сезон активности любящих кровь паразитов в самом разгаре. Соответсвенно, и вакцинироваться от переносимого ими энцефалита поздно.

Ранее spb.kp.ru писала, что вакцинировать от кори жителей Ленобласти начнут с 3 апреля. К слову, с начала 2023 года в столице региона, городе на Неве, зафиксировали более 30 случаев заражения корью. Среди заболевших оказалось 13 детей.