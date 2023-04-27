Появилось видео с места взрыва в заброшенной котельной в Павловске Петербурга

Видео с места взрыва в заброшенной котельной в Павловске Петербурга Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В городе Павловск Санкт-Петербурга в ночь на 27 апреля 2023 года прогремел взрыв. Неизвестная взрывчатка сдетанировала в заброшенном здании котельной. Известно, что взрывной волной оказалось частично повреждено здание, а кусок асфальта прилетел в крышу конюшни, которая находится неподалеку. Редакция spb.kp.ru побывала на месте происшествия и сняла видео.

- Предположительно, это был взрыв. Установлено, что пострадавших в происшествии нет. Больше деталей о происшествии пока нет. Проверка продолжается. Информации о том, использовалась ли как-то заброшенная котельная, у нас пока нет, - рассказали в администрации Пушкинского района.

На конюшне рассказали, что от осколка асфальта пострадал крытый манеж, пробита стена и много дыр в крыше.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Причина взрыва пока не установлена.