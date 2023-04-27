Взрыв произошел в заброшенной котельной в ночь на 27 апреля в Павловске Петербурга

В здании заброшенной котельной в Петербурге прогремел взрыв Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В ночь на 27 апреля 2023 года в городе Павловск Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Местные жители стали рассказывать о громком звуке в социальных сетях, а в конном клубе, который находится у города, камнями пробило крышу. Известно, что взрыв произошел в здании заброшенной котельной. Это spb.kp.ru подтвердили в администрации Пушкинского района.

На месте работают полицейские и МЧС Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Действительно, жители района стали обращаться вчера ночью в дежурную службу администрации с сообщениями о непонятном громком звуке. Предположительно, это был взрыв, - сообщили в администрации.

На месте взрыва образовалась воронка Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В конном клубе сообщили, что слышали сильный взрыв, после чего большой кусок асфальта влетел в крышу конюшни.

- Слышали сильный взрыв. И внезапно в конюшню влетел большой кусок асфальта, поребрика. Пострадал наш крытый манеж. Очень много дыр в крыше. Стена пробита. Лошадки пока целы все, - рассказала бывшая сотрудница клуба Татьяна.

Причина врыва устанавливается Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и МЧС. Они проверяют образовавшуюся воронку. Что стало причиной для взрыва, пока что не установлено. Проводится проверка.

- Информации о том, использовалась ли как-то заброшенная котельная, у нас пока нет, - добавили в администрации.