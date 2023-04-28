Суд Петербурга арестовал водителя автокрана, сбившего под наркотиками 12-летнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который на автокране влетел в 12-летнюю девочку. Ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Напомним, ранее стало известно, что водитель был в наркотическом опьянении. Об аресте мужчины сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Водителя задержали 27 апреля. В этот же день ему предъявили обвинение. Суд принял решение арестовать мужчину на два месяца. В следственном изоляторе он пробудет, как минимум, до 26 июня, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, мужчина ехал со скоростью 20 километров в час. Он не заметил двух детей и начал движение, когда на светофоре еще горел желтый свет. Автокран снес ребенка на пересечении проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе. Состояние пострадавшей девочки тогда оценивалось как крайне тяжелое.