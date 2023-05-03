Видео с места зверского убийства 13-летней девочки блогером из Петербурга показал СК

Девочку убили в лесу. Фото: СК

Блогер из Петербурга до смерти забил молотком 13-летнюю школьницу. Все происходило в прямом эфире 30 апреля. Девочку обманули и позвали в лес для съемки интервью. Перед этим 16-летний преступник с подругой подготовили могилу, когда планировали зверское убийство.

- Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения. В качестве жертвы они выбрали 13-летнюю девочку, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Блогер-школьник во всем признался следователям и в деталях показал, как все было на самом деле. Он напал на жертву с молотком со спины. А потом они с подругой взяли телефон убитой и от ее лица переписывались с ее мамой, чтобы скрыть преступление.

Поиски 13-летней девочки начались 1 мая. Сначала правоохранители вышли на ее убийц, а потом нашли и могилу, где было закопано тело с личными вещами и телефоном. Расследование уголовного дела продолжается.