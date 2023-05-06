Причиной закрытия МДТ могли стать нарушения пожарной безопасности и санитарной части

С 6 до 12 мая театр будет закрыт, спектакли отменены. Фото: Яндекс.Карты

Роспотребнадзор мог найти в Малом драматическом театре на улице Рубинштейна сразу два вида нарушений. Недостатки обнаружились по пожарной безопасности и по санитарно-эпидемиологической части. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, ссылаясь на собственные источники.

- По моей информации, с некоей «проверкой» пришли 5 мая в 12:00 прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС. 11 мая будет суд, который может приостановить деятельность театра, - подчеркнул Вишневский.

Депутат заметил, что МДТ могут прикрыть на срок до 90 суток, чтобы он исправил нарушения.

После этого визита Роспотребнадзор опечатал двери театра, бумажная пломба появилась на них около 23:00 в пятницу. Сам театр официально заявил, что с 6 по 12 мая он будет закрыт, а все спектакли, запланированные на эти даты, отменены. Зрители смогут вернуть деньги за билеты там, где они их приобретали.