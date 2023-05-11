Градозащитники Петербурга спасли дом Салтыковой на Большой Морской улице от сноса. Фото: СОЦСЕТИ

Городской суд Петербурга признал незаконным снос некоторых корпусов регионального памятника «Дома Салтыковой» на Большой Морской улице. Как выяснилось иск к КГИОП подали градозащитники: Олег Мухин, Елена Павлова и Павел Шепетков. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Административные истцы обратились в суд с просьбой признать недействующим ранее выданное распоряжение КГИОП по «Дому Салтыковой». Инстанция признала документ недействующим со дня принятия, – уточнили в пресс-службе ведомств.

К слову, некоторые из корпусов уже начали сносить представители некоторого ООО. Ранее spb.kp.ru писала, что особняк Салтыковой на Большой Морской улице продолжают разрушать, несмотря на уголовное дело и пристальное внимание Следственного комитета. В прошлом году Александр Бастрыкин даже поручил возбудить уголовное.