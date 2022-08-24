Снос особняка Салтыковой на Большой Морской улице продолжается несмотря на уголовное дело и внимание Следственного комитета

Рабочие продолжают сносить особняк Салтыковой. Фото: t.me/sos_spb_snos

Градозащитники Петербурга снова сигналят о сносе флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Два уголовных дела, скандал с избиением одного из активистов и вниманием к проблеме лично главы Следственного комитета, не смог остановить демонтаж, который градозащитники считают незаконным.

- Только что побывали на Большой Морской 51, где продолжаются работы по сносу дворовых флигелей, - пишут активисты в телеграм-канале «SOS СПб СНОС»

По словам снимавших, как только рабочие заметили камеру, демонтаж прекратился. После окрика в адрес строителей начальственным голосом, двор опустел.

Напомним, что из-за сноса внутренних флигелей особняка Салтыковой глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать центральном аппарате СК в Москве отдел, который будет разбираться в проблеме уничтожения исторических зданий в Петербурге.