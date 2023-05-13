Александру Бастрыкину доложат об избиении звезды из «Улиц разбитых фонарей» в Петербурге

Бастрыкин поручил представить доклад из-за происшествия с актрисой. Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-13» (2013)

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю местного ведомства выяснить обстоятельства избиения актрисы Марины Гридасовой, а также представить оперативный доклад об этом. Напомним, ранее женщина считалась пропавшей без вести. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– В СМИ появилась информация, что в Петербурге обнаружили актрису с многочисленными травмами. Кроме того, есть сведения о совершенных над женщиной преступлениях, – уточнили в пресс-службе следственного комитета.

Напомним, 63-летняя артистка, известная по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», Марина Гридасова пропала 1 мая. Она покинула дом в одном халате и кедах. В тот же день в Апраксином дворе ее нашли обнаженной и избитой. Вскоре женщину госпитализировали в больницу имени Джанелидзе. В СМИ также есть сообщения о том, что пропавшую могли изнасиловать.