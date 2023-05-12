Раскрыта тайна пропажи актрисы из «Улиц разбитых фонарей», которую нашли голой и избитой в Апраксином дворе в Петербурге

Пропавшая на 10 суток в Петербурге актриса Марина Гридасова могла быть в запое. Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей-13" (2013)

Загадочная пропажа 63-летней звезды сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Марины Гридасовой обрастает новыми подробностями. Напомним, артистка пропала 1 мая. Она встала на рассвете и в одном халате и кедах ушла в неизвестном направлении, забыв закрыть дверь в свою квартиру на набережной реки Фонтанки. Чуть позже в этот же день в Апраксином дворе нашли голую и избитую женщину. Ее госпитализировали в шоковую реанимацию больницы имени Джанелидзе и поместили на аппарат ИВЛ. Спустя 10 дней она пришла в себя и назвалась Мариной Гридасовой. Подруги и родные облегченно выдохнули.

Но, как оказалось, в истории не все очевидно. У полиции и врачей есть несколько версий, что именно могло произойти с артисткой, которая в последнее время снималась только в эпизодических ролях в сериалах и перестала играть в театре.

Последний год Марина Гридасова жила одна в своей квартире на Фонтанке. Ролей в кино у нее почти не было. Фото: кадр из сериала "Тайны следствия-9"

- Гридасова пила, причем давно и очень сильно, увлеченно. И в день пропажи, предположительно, она пошла в круглосуточный магазин за «добавкой». Травмы, в том числе перелом челюсти, пострадавшая женщина могла получить при падении с высоты собственного роста из-за алкогольного опьянения, - пояснил источник spb.kp.ru.

Близкие подруги Марины все-таки признали, что медики нашли у нее в крови алкоголь. Однако они относятся со скепсисом к версии о запое актрисы.

- В крови не только алкоголь, но было еще отравление неизвестным веществом. Сейчас она аппарате ИВЛ в реанимации, не говорит. Еще в СМИ несут бред, что в больницу ее скорая не привозила, а она якобы сама пришла. Но вы сравните, где Апрашка находится и где Джанелидзе. Мы предполагаем, что на Апрашку ее могли затащить после избиения. Было ли изнасилование, на данном этапе - это врачебная тайна. Маша очень интересная, талантливая, отзывчивая, добрая, - заверяют близкие Гридасовой.

Гридасову могли изнасиловать. Иначе трудно объяснить, почему ее нашли голой на улице. Фото: кадр из сериала "Тайны следствия-19"

При этом соседи артистки тоже не верят в версию про ее алкоголизм.

- Идеальная соседка! Тихая, воспитанная, умная, общительная женщина. Около года назад у нее умерла пожилая мама, теперь Марина Павловна живет одна, - поделились другие жители парадной дома на Фонтанке.

По словам подруг Гридасовой, полиция возбудила дело по факту происшествия с актрисой. Но они не смогли уточнить, какое это разбирательство - уголовное или административное. Тем временем артистке становится лучше с каждым днем, через несколько дней ее планируют перевести в обычную палату, где ее смогут навестить родственники из Тверской области и друзья.

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