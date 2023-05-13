Выселение барда Нельсона из подвала во дворе на Петроградке приостановили

Знаменитого барда Нельсона пока не выселяют. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга приостановили выселение известного барда Нельсона из подвала в одноименном дворе в Петроградском районе. Напомним, художник жил там больше 10 лет, то и дело создавая необычные арт-объекты и раскрашивая серые и обшарпанные стены жилого дома всевозможными яркими красками. На днях Нельсона поставили перед фактом, что его подвал стал собственностью комитета имущественных отношений, а 15 мая бродяге ему укажут на выход. Мужчина искал, куда пристроит кошку и думал над тем, чтобы уехать жить в Крым. Однако днем 13 мая на своей странице во «Вконтакте» Нельсон рассказал, что пока остается во дворе.

- Дорогие, милые друзья! Хорошая новость! В дело подключился господин Пиотровский (вице-губернатор – Прим.ред.) и сделали паузу. Надо делать регистрацию и двигаться дальше. Всем огромное спасибо, - написал бард в соцсети.

Добавим, что ранее коммунальщики неоднократно закрашивали рисунки Нельсона во дворе после жалобы анонимных жителей. Но до выселения еще дело не доходило.