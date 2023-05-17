СК проверит офис ЧОП, не пустившего Бастрыкина на стройку северного намыва в Петербурге

СКР проверит офис не пустившего Бастрыкина ЧОП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские следователи нагрянули в офис одного из ЧОПов Петербурга. Ранее сотрудники предприятия не пустили председателя СКР Александра Бастрыкина на стройплощадку северного намыва Васильевского острова. Напомним, что на объекте, по версии Следственного комитета, было обнаружено множество нарушений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник компании.

– Правоохранители изъяли документацию и контракты с сотрудниками организации у местного управления Росгвардии, — рассказал собеседник издания.

Он также уточнил, что следственные действия проводились в офисе в Саперном переулке в Петербурге. Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что у сотрудников ЧОПа забрали и оружие.

Напомним, что ранним воскресным утром глава Следственного комитета России пытался в штатском, без сопровождения охраны осмотреть один из объектов петербургского застройщика. Но охрана не пустила Александра Бастрыкина. Поэтому немного времени спустя он вновь пришел на объект, но вместе с ОМОНом и сотрудниками местного СК.