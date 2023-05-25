Антикоронавирусные ограничения продлили в Петербурге до 31 августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге вновь продлили антиковидные ограничения. По-прежнему в городе сохраняются запрет на проведение несогласованных публичных мероприятий, а также необходимость ношения масок в общественных местах. На этот раз меры будут действовать до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь подписал изменения в решение городского правительства, – уточнили в пресс-службе.

К слову, прошлое постановление Смольного еще не истекло. Ранее эпидемиологические меры продлевали до 31 мая. Новое решение в Северной столице приняли на основании предписания главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

Ранее spb.kp.ru писала, что смертность от коронавируса сократилась до четырех человек в сутки. Кроме того, губернатор города заявил, что ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в городе на Неве контролируют.