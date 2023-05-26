Строительство Большого Смоленского моста планируют начать в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нехватка переправ между невскими берегами – одна из особо острых транспортных проблем Петербурга. Поэтому уже в 2023 году в городе планируют начать строительство Большого Смоленского моста. Он соединит правый и левый берега Невы между Володарским и мостом Александра Невского. Об этом заявил губернатор Северной столицы в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

– Возводить мост начнут, когда проект выйдет из государственной экспертизы, – уточнил глава Петербурга.

Он также добавил, что новая переправа соединит Московский, Фрунзенский и Невский районы. Кроме того, сооружение разгрузит дороги в сторону Мурманского шоссе. Кроме того, Александр Беглов рассказал, что до конца 2023 года планируется завершить строительство трех первых съездов Шкиперской развязки. А в проект нового генплана включили вылетную магистраль в направлении Парголово и строящегося аэропорта в Левашово.