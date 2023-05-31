МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 1 июня

Сильный ветер подует в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев и гостей города предупредили об ухудшении погоды 1 июня. О сильном ветре рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 1 июня в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что холодная погода сохранится в Северной столице на всю первую декаду июня. Во второй декаде температура воздуха будет в среднем 17-20 градусов, и только к концу месяца потеплеет до 28 градусов.

В этот же период ожидается начало купального сезона. Правда, специалисты Роспотребнадзора не нашли пригодных для купания водоемов в Петербурге – везде есть санитарные нарушения.