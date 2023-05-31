Доцента СПбГУ отстранили от преподавания из-за подозрений в травле патриотов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Одно из доцентов СПбГУ временно отстранили от преподавательской деятельности. Ранее на мужчину пали подозрения в оскорблении студентов, поддерживающих спецоперацию и героически погибшего на ней однокурсника Федора Соломонова. О том, что лектор, якобы замеченный в антироссийских высказываниях, до завершения расследования учить студентов не будет spb.kp.ru рассказал внутренний источник.

– Накануне я обнаружил, что без моего ведома создана страница с моим фото в телеграме, также подписанная моим именем. С этой страницы и появилось сообщение, которое порочит мою честь и достоинство, – говорится в опубликованном на странице ректорских совещаний комментарии доцента.

Как оказалось, на странице расписания Института истории действительно произошли изменения. Все запланированные с преподавателем занятия отменили. Напомним, что ранее в Сети появился скриншот сообщений преподавателя. По предварительной информации, мужчина написал, что «прямое и открытое одобрение рашизма – омерзительно».

В это же время проректор по безопасности направил заявление о проверке правоохранителям. А к универсантам обратились с просьбой сообщить всю известную по данному вопросу информацию. Как стало известно, если сведения о травле студентов-патриотов подтвердятся, преподавателю грозит увольнение.