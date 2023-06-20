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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:51

В Петербурге прокурор потребовал 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита

Такой срок ему хотят дать за вывод средств за границу
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Прокурор потребовал 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Прокурор потребовал 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Более 200 томов и 150 заседаний позади и теперь разбирательство по делу предпринимателя Валерия Израйлита близится к завершению. Прокуратура запросила для бизнесмена 9,5 лет в исправительной колонии общего режима. Такой срок ему хотят дать за вывод за границу денег в особо крупном размере, похищенных при строительстве и обслуживании порта Усть-Луга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом вдобавок прокуратура попросила признать его виновным по другой части статьи о выводе средств и приговорить к четырем годам лишения свободы. Но, вместе с этим, предпринимателя предложили освободить от наказания из-за истечения срока давности.

- Защита начнет прения 4 июля в 12.00, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Израйлита задержали в 2016 году. Ему вменяли не только статью о выводе денег, но и о мошенничестве и отмывании преступных доходов. По последним двум производство прекратили из-за истечения срока давности.