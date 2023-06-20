В Петербурге прокурор потребовал 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита

Прокурор потребовал 9,5 лет колонии для бизнесмена Валерия Израйлита. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Более 200 томов и 150 заседаний позади и теперь разбирательство по делу предпринимателя Валерия Израйлита близится к завершению. Прокуратура запросила для бизнесмена 9,5 лет в исправительной колонии общего режима. Такой срок ему хотят дать за вывод за границу денег в особо крупном размере, похищенных при строительстве и обслуживании порта Усть-Луга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом вдобавок прокуратура попросила признать его виновным по другой части статьи о выводе средств и приговорить к четырем годам лишения свободы. Но, вместе с этим, предпринимателя предложили освободить от наказания из-за истечения срока давности.

- Защита начнет прения 4 июля в 12.00, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Израйлита задержали в 2016 году. Ему вменяли не только статью о выводе денег, но и о мошенничестве и отмывании преступных доходов. По последним двум производство прекратили из-за истечения срока давности.