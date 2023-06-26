Семилетний ребенок получил смертельную травму, упав с велосипеда в Ленобласти

Маленький мальчик умер после падения с велосипеда в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Семилетний ребенок вечером 25 июня катался на велосипеде в СНТ «Сигнал», расположенном в поселке Котельский. Вероятно, двухколесный транспорт наехал на препятствие. Мальчик упал на торчащий из земли металлический штырь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ребенка 25 июня в 18:10 привезли в больницу райцентра из поселка Алексеевка. Его госпитализировали с проникающим колотым ранением левого бедра, в тяжелом состоянии, и сразу поместили в реанимацию, - передает источник.

Медики пытались спасти мальчику жизнь. Но, к сожалению, около 19 часов маленький пациент умер.

Напомним, что похожий инцидент случился недавно в Петербурге. Восьмилетний ребенок упал с велосипеда и попал в реанимацию. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, скопление воздуха в мозге, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный перелом височной кости и ссадины.