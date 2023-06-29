Жителей Фрунзенского района Петербурга предупредили о скором изъятии земель под строительство ВСМ

Во Фрунзенском районе Петербурга скоро начнут изымать земли под строительство ВСМ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В скором времени начнется изъятие земель во Фрунзенском районе под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва. Жителей об этом оповестила районная администрация. Однако точных дат, когда приступят к изъятию, не указывается.

В списке на изъятие значится 61 объект. Все они находятся на территории Фарфоровского поста.

- Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд и ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит изъять земельные участки, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения, - предупреждают власти.

Напомним, что по территории Ленобласти протянется порядка 76 километров ВСМ Москва –Петербург. Из них семь километров, которые проходят на участке Лисинского заказника, построят в виде виадука. Такое решение приняли, чтобы нанести меньше вреда природе и животному миру.