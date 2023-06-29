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НовостиОбщество29 июня 2023 15:01

Жителей Фрунзенского района Петербурга предупредили о скором изъятии земель под строительство ВСМ

В списках на изъятие значатся объекты на территории Фарфоровского поста
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Во Фрунзенском районе Петербурга скоро начнут изымать земли под строительство ВСМ.

Во Фрунзенском районе Петербурга скоро начнут изымать земли под строительство ВСМ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В скором времени начнется изъятие земель во Фрунзенском районе под строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург – Москва. Жителей об этом оповестила районная администрация. Однако точных дат, когда приступят к изъятию, не указывается.

В списке на изъятие значится 61 объект. Все они находятся на территории Фарфоровского поста.

- Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд и ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит изъять земельные участки, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего сообщения, - предупреждают власти.

Напомним, что по территории Ленобласти протянется порядка 76 километров ВСМ Москва –Петербург. Из них семь километров, которые проходят на участке Лисинского заказника, построят в виде виадука. Такое решение приняли, чтобы нанести меньше вреда природе и животному миру.