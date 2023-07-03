В Петербурге у автобуса №158 изменился маршрут до 12 июля

У петербургского автобуса №158 до 12 июля изменился маршрут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на 10 дней поменялся маршрут автобуса №158. С 3 по 12 июля этот транспорт не будет тормозить у остановок «Морской вокзал №1» и «Морской вокзал №2». Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- В связи с проведением выставочных мероприятий на территории АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» из трассы автобусного маршрута № 158 исключаются остановки «Морской вокзал № 2» и «Морской вокзал № 1», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 3 по 5 июля из-за дорожных работ на улице Коллонтай (на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Лопатина) поменяли маршруты сразу восьми автобусов – № 12, 118, 140, 161, 164, 255А, 264, 288. Какие именно изменения произошли в движении этих автобусов, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в Петербурге появится больше «умных» информационных пилонов на остановках. Сейчас их в городе 17, но к концу 2023 года еще 21 устройство установят на 15 остановках.