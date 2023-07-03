Пьяная женщина попала под трамвай в Петербурге

Трамвай сбил пьяную женщину в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь на 2 июля 42-летняя жительница Петербурга угодила под трамвай. Все произошло в 23:25 на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов. Женщина смогла пережить столкновение, но теперь ей придется некоторое время провести в больнице. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу с травмой головы, груди, таза, ключицы, рук и ног, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Кроме того, медики констатировали у женщины алкогольную интоксикацию, - уточняет источник.

Сейчас женщина находится в реанимации. Так как травмы достаточно тяжелые, то можно предположить, что восстанавливаться ей придется очень долго.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что пьяный водитель «Мазды» сбил двоих парней на переходе в Колпино и скрылся. Из-за столкновения 22-летний молодой человек умер на месте, второго, 19-летнего пешехода, госпитализировали в тяжелом состоянии.