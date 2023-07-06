На улице Салова в Петербурге продолжают тлеть покрышки

Мощный пожар на улице Салова в Петербурге тушили восемь часов. Фото: t.me/mchspetersburg

Во Фрунзенском районе Петербурга около часа дня 5 июля загорелись покрышки в промзоне на улице Салова. Сначала площадь пожара была 400 квадратных метров, но спустя три часа огонь распространился уже на 3,5 тысячи «квадратов». С возгоранием боролись 95 человек и 28 единиц техники. Пламя также помогал тушить вертолет Ка-32. С помощью него набирали воду из хранилища неподалеку и выливали на место ЧП. И спустя восемь часов пожар удалось ликвидировать, но в завалах продолжается тление. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

- В 20:59 ликвидировали открытое горение. Происходит тление в завалах на площади 200 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе.

По информации ведомства, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, что на место также выезжали специалисты для проверки воздуха на загрязнение опасными веществами. Согласно лабораторному анализу, токсичных элементов в среде нет.