Две фуры смяли легковушку на ЗСД в Петербурге

Массовая авария произошла на 33 километре ЗСД в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Массовая авария произошло 10 июля на 33 километре ЗСД в Петербурге. По словам очевидцев, столкнулись Porsche и две фуры, одна из которых везла песок. Предварительно, легковушка попала под один из грузовиков. Судя по кадрам с места события, машину сильно смяло, а двигатель и вовсе отлетел. Кадры опубликовал Telegram-канал «Питерач».

Но досталось не только лековушке. Из-за столкновения обе фуры опрокинуло на бок, у одной из них оторвались колеса. Ограждение на трассе также оказалось сильно повреждено. По дороге рассыпался песок, образовалась пробка.

По словам очевидцев, в ДТП пострадали два человека. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что недавно, днем 25 июня, на ЗСД около съезда к Пулково произошла массовая авария. Тогда столкнулись как минимум четыре автомобиля, а от удара одна из машин перевернулась на крышу.