Жители Петроградского района Петербурга оформили более 7,5 тысяч парковочных разрешений

Свыше 7,5 тысяч парковочных разрешений выдали жителям Петроградского района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно в Петроградском районе Петербурга заработала платная парковка. О том, что она начнет действовать с 1 июля, предупредили заранее. Поэтому жители района еще весной начали оформлять льготные парковочные разрешения. С 1 мая их выдали уже больше 7,5 тысяч, из которых только 1,6 тысяч получили граждане за неделю с 3 по 9 июля. И еще более 5,5 тысяч заявлений находится на рассмотрении. Об этом рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

- Всего на сегодняшний день в Петербурге действует 38 120 парковочных разрешений жителя. Также оформлено 18 880 парковочных разрешений многодетных семей и 1088 разрешений, выданных владельцам электромобилей. Их действие распространяется на всю территорию зоны платной парковки Петербурга, - отметили в комитете.

Напомним, что платная парковка в Петроградском районе охватила 141 улицу. На них разместили 10 тысяч машиномест, из которых 10% отдали для водителей с инвалидностью.