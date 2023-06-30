Платная парковка на Петроградской стороне с 1 июля 2023 года: Что нужно помнить автомобилистам, чтобы не нарваться на штраф

10 тысяч машиномест, в том числе инвалидных, доступны горожанам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Близится день икс – июнь сменится июлем, а в Петроградском районе заработает зона платной парковки. Она охватит абсолютно всю территорию района, всю 141 улицу – на них уже разметили 10 тысяч машиномест. 10 процентов из них отведены для автомобилистов с инвалидностью. Все платное пространство поделят на шесть зон: «Посадский», «Кронверское», «Введенский», «Аптекарский остров», «Петровский», «Чкаловское». Петроградку уже покрыли новыми дорожными знаками и синей разметкой - за ее пределами парковаться больше нельзя. По кое-каким улицам даже прокатилась эвакуация автомобилей-нарушителей, ведь знаки уже освободили от черной пленки, а значит, они начали действовать. Платная зона будет активна каждый день, включая выходные и праздники, с 8:00 до 20:00.

Перед 1 июля напоминаем о самых важных моментах для автомобилистов.

АБОНЕМЕНТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ

Жителям Петроградки пора поторопиться с оформлением льготного парковочного разрешения через МФЦ или Госуслуги, делается оно 10-20 дней. Местным это разрешение обойдется всего в 1800 рублей в год. За эти деньги получится парковаться в любой точке района. Жителям других районов придется выкладывать куда большие суммы – от 100 рублей за часовую стоянку и до 179 580 тысяч рублей за годовой абонемент. И это если речь о легковой машине: владельцы мотоциклов будут платить 39 рублей, хозяева грузовиков и автобусов – 198 рублей.

Но остаются и те, кто может парковаться в пределах района бесплатно. Это многодетные семьи, зарегистрированные в Петербурге, это местные ветераны Великой Отечественной войны и бывшие узники концлагерей, это владельцы электрокаров. Кроме того, машиноместа бесплатны для инвалидов, но только те, что обозначены соответствующими знаками. Парковка на обычном месте, увы, обернется для водителя с инвалидностью необходимостью платить.

Платные места теперь отделены синей разметкой и обозначены соответствующими знаками. За пределами "синей" зоны парковаться уже нельзя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОПЛАТА И ШТРАФЫ

За тем, сколько времени тот или иной автомобиль находится в зоне платной парковки, тщательно следят машины Городского центра управления парковками, снабженные фотокамерами. Они курсируют в платной зоне каждые 15 минут. 15 минут - период бесплатной стоянки для любого авто, начиная с 16-й нужно платить. Способов для этого много: приложение, смс-сообщение, паркомат. Подробнее об этом рассказывали в комитете по транспорту.

За неоплату водителям грозит штраф в 3000 рублей. Но наказание рублем можно обжаловать, если автомобилист считает его неправомерным. Кстати, за скрытый номер тоже можно получить штраф.

НОВАЯ СХЕМА ПРОЕЗДОВ

Привыкнуть придется не только к дополнительным расходам, но и к новой уличной схеме. Для увеличения пропускной способности улиц чиновники ввели одностороннее движение по 72 улицам – например, на участках Ижорской, Съезжинской улиц, Матвеевском переулке.

- Особое внимание было уделено микрорайону «Колтовская слобода», где зафиксировано систематическое образование транспортных заторов при съезде с моста Бетанкура, на Новоладожской и Пионерской улицах, набережной Адмирала Лазарева и Лазаревском мосту, - отметили в комитете по транспорту.

Целую неделю автомобилистам будут помогать волонтеры. Подскажут, где теперь односторонние улицы и как оплатить парковку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДЬ ГОТОВ

В будущей платной зоне уже начали дежурить транспортные волонтеры. Целую неделю они будут отвечать на вопросы о способах оплаты стоянки, помогут найти паркоматы и объяснят, как действуют новые дорожные знаки и приметная синяя разметка.

Также с вопросами и ответами о парковках помогут на круглосуточной горячей линии 417-50-00.

Если говорить про долгосрочные планы, то автомобилистам нужно готовиться к 1 октября. С этого дня платными парковочными местами покроют также Крестовский остров и Васильевский остров - от стрелки до Наличной улицы.

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