Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 10:22

В Петербурге восстановили террасу ресторана, где погиб военкор Владлен Татарский

Теперь обновление террасы требуется согласовать
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Террасу ресторана в Петербурге восстановили после взрыва, в котором погиб военкор Татарский. Фото: Яндекс.Карты

Террасу ресторана в Петербурге восстановили после взрыва, в котором погиб военкор Татарский. Фото: Яндекс.Карты

В Петербурге восстановили террасу ресторана Street Food Bar №1, где в начале апреля при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом стало известно после публикации КГИОП акта историко-культурной экспертизы. В ней как раз оценивается, как обновленная ресторанная терраса влияет на облик исторического здания – дома коллежского асессора Алексеева.

Согласно заключению эксперта, уличный торговый зал не нарушает ценных стилистических особенностей объекта культурного наследия, не влияет на архитектурно-художественное оформление фасадов, не оказывает негативного воздействия на территорию и прочее.

- Реализованные мероприятия в рамках работ по возведению временных некапитальных конструкций, предназначенных для организации торгового зала, исключают возможность негативного воздействия на объект культурного наследия, - говорится в акте.

Эту террасу много лет назад согласовали как временное сооружение, а после обновления согласование требуется вновь. Эксперты в заключении дают «добро» на это.