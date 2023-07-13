Похитившие флаг Петербурга с Контрольно-счетной палаты извинились за свой поступок

Похитители флага Петербурга искренне раскаялись в своем поступке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Контрольно-счетной палате Петербурга 13 июля побеседовали с молодыми людьми, которые в мае сняли со здания флаг города. Они объяснили, что тогда поддались сиюминутному порыву, но сейчас раскаиваются в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе КСП Петербурга.

- Молодые люди принесли извинения за свой проступок. Они пообещали уважительно относиться к городскому имуществу и истории Санкт-Петербурга и впредь не нарушать общественный порядок, - отмечается в сообщении.

Председатель Палаты Константин Желудков после беседы с молодыми людьми отметил, что увидел искреннее раскаяние. Также он считает, что каждому человеку нужно давать шанс на исправление ошибки. Поэтому заявление из полиции о похищенном флаге отзовут.

Напомним, что молодые люди сняли флаг со здания Контрольно-счетной палаты в ночь на 19 мая. Их вычислили по камерам видеонаблюдения.