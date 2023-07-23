Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом на трассе М-10 под Петербургом

Водитель иномарки пострадал от столкновения с пассажирским автобусом на трассе под Петербургом. Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Недалеко от Петербурга днем 23 июля произошло ДТП. На трассе М-10 около поворота на поселок Ульяновка столкнулись легковушка «Датсун» и автобус. Пассажиры последнего не пострадали, а вот водителя иномарки зажало внутри машины. Его достали спасатели и передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Прибыв на место происшествия, спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи, - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что на дороге нужно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и не выходить на необдуманный обгон.

Ранее spb.kp.ru писал, что пьяный водитель сбил велосипедиста в Ленобласти. От удара мужчину подбросило на лобовое стекло. Он получил тяжелые травмы. На место прибыла бригада скорой помощи, но спасти пострадавшего не удалось.