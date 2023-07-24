Огромную свалку мусора заметили в лесополосе у «Леруа Мерлен» в Петербурге

Огромная свалка образовалась у «Леруа Мерлен» в Петербурге. Фото: Денис Аксенов

В Петербурге у развязки проспекта Культуры и КАД заметили огромную свалку мусора. Она тянется почти по всей лесополосе у магазина «Леруа Мерлен». В основном там лежит строительный мусор: обломки кафеля и кирпичей, различные деревяшки, утеплитель, упаковочная пленка, стеклопакеты и полиэтиленовые пакеты. Также можно встретить автомобильные шины, ванну и диван. Об этом пишет «Мойка78».

- Этой свалке уже не один год, - отметил один из местных жителей.

Жители Мурино, кто пользуется маршруткой №205, наблюдают эту свалку каждый день. А между тем такое скопление мусора очень опасно для грунта. Кроме того, там много дерева, утеплителя и другого мусора, который легко загорается. Поэтому если на этом месте возникнет огонь, то есть вероятность, что пожар окажется серьезным.

В лесополосе можно встретить различный строительный мусор. Фото: Денис Аксенов

Напомним, что недавно в Петербурге тушили крупный пожар на складе автомобильных шин. За несколько часов огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. Потушить пламя удалось лишь через восемь часов.