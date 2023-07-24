Пьяные водители самоката сбили трехлетнего малыша в районе Шуваловского проспекта

Малыша госпитализировали в клинику. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В клинику Педиатрического университета в воскресенье попали пятеро детей с различными травмами. По словам врачей, 23 июля стало пиком травмированности несовершеннолетних. Одним из пострадавших оказался трехлетний малыш, который попал под колеса электросамоката. Авария случилась около девяти часов вечера в районе Шуваловского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба университета.

- Самокатом управляли нетрезвые водители. В итоге малыша привезли в больницу с подозрением на закрытый перелом лодыжки правой голени, - говорится в сообщении.

Ребенку провели рентгенологическое исследование, мальчика осмотрел хирург. Пострадавший до сих пор находится под наблюдением врачей, которые передали информацию о случившемся полицейским.

Напомним, в этот же день в Педиатрический университет привезли подростка, на ногу которого свалилась бетонная плита, а также парня, который вспорол ногу, когда нырял в озеро.