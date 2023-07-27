40-минутные задержки в движении общественного транспорта возникли в Петербурге

В движении общественного транспорта Петербурга 27 июля возникли 40-минутные задержки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 27 июля из-за перекрытия улиц на время проведения саммита «Россия – Африка» образовались не только огромные пробки, но и возникли 40-минутные задержки в движении общественного транспорта. Об этом сообщает «Организатор перевозок».

- В связи с перекрытиями улиц сотрудниками ГИБДД движение общественного транспорта по Пулковскому, Московскому, Таллинскому, Санкт-Петербургскому и Волхонскому шоссе, Стартовой, Предпортовой, Малой Морской, Большой Морской, Благодатной, Садовой, Гороховой улицах, проспекту Ветеранов, Конногвардейскому бульвару, набережной Обводного канала, Дачному, Новоизмайловскому, Лермонтовскому и Троицкому проспектах осуществляется с приостановками. Задержки движения от 40 минут. Время в пути увеличено, - говорится в сообщении.

Так, из-за перекрытия Дачного проспекта с задержками следуют автобусы № 52, 68, 68А, 81, 88, 89, 130, 145, 145Б, 145Э, 162, 203, 241, 242, 246, 265, 284, 297, 329, 343Э, 345. Из-за перекрытия Санкт-Петербургского шоссе задержки возникли на маршрутах №103, 162, 163, 200, 201, 210, 329, 359, а из-за перекрытия Благодатной и Кубинской улицах реже ходят автобусы №62 и 286.