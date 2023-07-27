Огромные пробки сковали Петербург в первый день саммита «Россия-Африка»

Огромные пробки образовались в Петербурге в первый день саммита «Россия-Африка». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 27 июля проходит первый день саммита «Россия-Африка». Из-за этого на нескольких участках дорог ввели ограничение на движение. В связи с этим город с самого утра сковали пробки. На некоторых улицах даже наблюдается загруженность выше обычных значений. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Так, в 9:21 машины стояли на Пулковском шоссе от поворота на Пушкин до КАД. Длина пробки составила 3,6 километров, а движение стало свободным через 40 минут. Необычно плотная пробка была в 10:18 на Волхонское шоссе, от Стрельны до КАД. Она растянулась на 5,4 километра. А потерять в ней можно 50 минут, хотя обычно этот участок можно было проехать за восемь минут. Похожая ситуация наблюдалась внешней стороне КАД, набережной Обводного канала, Приморском проспекте и других участках.

- Наиболее загруженные магистрали утром 27 июля: Невский проспект к площади Александра Невского (5 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), Кубинская улица - Митрофаньевское шоссе в центр (6 баллов), Московское шоссе в обе стороны (6 баллов), - говорится в сообщении сервиса.

Неожиданно плотное движение также зафиксировали на проспекте Маршала Жукова - 9 баллов, что на 7 баллов выше обычного, Московском шоссе – 10 баллов, что на 3 балла больше обычного, на Витебском проспекте – 10 баллов, то на 7 баллов выше обычного.