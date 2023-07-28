Чиновникам Петербурга посоветовали воздержаться от поездок в Турцию

Чиновникам Петербурга рекомендовали не ездить в Турцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургских чиновников попросили не ездить в Турцию. Такое письмо пришло из Смольного. Сотрудников просят поставить в документе подпись, что они уведомлены об этом. При этом конкретных объяснений такого запрета не дают. Эту информацию подтвердил spb.kp.ru источник из Смольного.

- Пришло официальное письмо с формулировкой «следует воздержаться». Сотрудники расписываются в том, что уведомлены. Без объяснений. Непонятно, приказ это или рекомендация. Думаю, что не все будут соблюдать. У кучи народа путевки уже куплены, не отказываться же от них, - рассказал «Комсомолке» источник.

Отметим, что это уже не первый случай, когда петербургским чиновникам советуют отказаться от поездок за границу. Например, весной 2020 года им рекомендовали не посещать Китай, Японию, Южную Корею, Иран, Италию и ряд европейских стран. Тогда это было связано с пандемией коронавируса.