Лазурный автобус сгорел на Пулковском шоссе в Петербурге

Лазурный автобус загорелся днем 29 июля в Петербурге. Фото: Росгвардия Северо-Западного округа

Днем 29 июля на Пулковском шоссе в Петербурге загорелся лазурный автобус. Как отмечали очевидцы, огонь почти полностью охватил транспорт, и от него в небо поднимался черный густой дым. Возгорание заметили росгвардейцы, которые дежурили на данном участке. Они помогли потушить автобус. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

- В ходе несения службы на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, сотрудники ведомства совместно с правоохранителями приступили к тушению пожара, - передает пресс-служба.

Потом на место подоспели пожарные. Пламя полностью потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

Автобус почти полностью обгорел. Фото: t.me/Megapolisonline

Напомним, что в Петербурге за год сгорели 12 лазурных автобусов. Поэтому в «Пассажиравтотрансе» решили приостановить эксплуатацию 30 машин Volgabus, поступивших в 2022 году. Кроме того, притормозили приемку 98 автобусов той же марки.