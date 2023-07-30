Певца Олега Газманова наградили памятным знаком «350 лет Петру Великому»

Борис Пиотровский наградил Олега Газманова. Фото: t.me/Piotrovsky

Олег Газманов пополнил копилку своих наград после визита в Петербург. 30 июля певец должен выступать на Дворцовой площади с концертом после парада военных кораблей. Но перед этим он зашел на чай в Смольный и встретился с вице-губернатором Борисом Пиотровским, курирующим в том числе вопросы культуры в городе. В итоге Газманову вручили памятный знак «350 лет Петру Великому».

- Награду учредили постановлением губернатора Александра Беглова к юбилею основателя Северной столицы. Накануне, в субботу, 29 июля, Олег Газманов вместе со своей группой «Эскадрон» дали концерт в «Октябрьском», где поздравили всех петербуржцев с Днем ВМФ, - рассказал Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Добавим, что в городе отгремел парад. Spb.kp.ru опубликовала подборку лучших фото с праздника. А потом пообщалась с многодетной семьей из Магаданской области, с которой лично встретился на параде Владимир Путин, чтобы исполнить их мечту.