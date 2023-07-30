Концерт Олега Газманова прошел на Дворцовой площади

Олег Газманов выступил с концертом после парада ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Концерт Олега Газманова и его группы «Эскадрон» прошел на Дворцовой площади в Петербурге. Центр города почти полностью заполнился – вход был свободный. Песни на площади начали петь еще с после окончания парада военных кораблей. Сначала перед зрителями выступили оркестр ФМФ, детский хор ансамбль песни и пляски ЗВО вместе с солистом Мариинского театра Григорием Чернецовым. Следом на сцену вышла группа «Сурганова и Оркестр» и стало гораздо бодрее – люди танцевали и активно подпевали музыкантами.

Светлана Сурганова разогрела публику перед хедлайнером Газмановым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, после 19:30 все внимание петербуржцев и гостей города украл Олег Газманов. Утром до концерта ему вручили памятный знак «350 лет Петру Великому». Подарок ему передал вице-губернатор Борис Пиотровский.

У сцены можно было спокойно посидеть. Танцпол был уже чуть дальше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Семь футов под килем всем, попутного ветра, - обратился с улыбкой певец к своей аудитории.

Олег Газманов взорвал танцпол. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что Олег Газманов спел все свои хиты и нередко ему в этом помогали зрители, в сторону которых он направлял микрофон. Дальше по плану Дня ВМФ – артиллерийский салют. Начало в 22:30.