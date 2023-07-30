Малыши в бескозырках, толпы в тельняшках и полсотни кораблей: Как прошел главный военно-морской праздник в центре Петербурга

Каждый третий гость Петербурга сегодня соблюдал праздничный "дресс-код": тельняшки, бескозырки, флаги ВМФ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее воскресенье июля в центре Петербурга было людно с раннего утра. Народ съехался на главное летнее событие года – парад в честь Дня военно-морского флота (ВМФ). Перекрытые от автомобилей набережные запестрели тельняшками, тут и там трепетали на ветру большие и маленькие Андреевские флаги с голубым крестом на белом фоне. Ветер подхватывал и ленты моряцких бескозырок, в которых сегодня был, кажется, каждый третий.

Исторические здания на Дворцовой набережной стойко выдержали наплыв зрителей. Каждый старался забраться повыше, чтобы увидеть мощные судна на Неве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зрелищного прохода военной водной техники ждали тысячи людей. Мужественно выстояли наплыв гостей исторические здания на Дворцовой набережной: зрители дружно облепляли их уступы на фасадах и высокие подоконники, лишь бы увидеть идущие по Неве корабли с удачной точки. Кто-то раздобыл стремянку, кто-то вооружился биноклем.

ПРАЗДНИКИ НАШЕГО ФЛОТА

Старт действу дал президент России Владимир Путин – по традиции он выступил с приветственным словом и совершил объезд парадной линии кораблей на катере. Слушали его речь высокопоставленные лица, военнослужащие и гости из Африки, задержавшиеся после недавнего саммита Россия – Африка.

Малыши в этот день примеряли отцовские и дедовские безкозырки и наверняка думали, как станут капитанами, когда вырастут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- История развития нашего ВМФ сформировала его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества, - заявил президент во время выступления. - Этот год ознаменован для нашего доблестного флота целым рядом памятных событий. Им и посвящен сегодняшний парад. 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 – Северному, 240 лет – Черноморскому флоту. Они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны. Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Парад кораблей открыл "дедушка" ВМФ - ботик Петра Великого. Судно почетно прокатил на борту современный катер "Алексей Баринов". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад ВМФ начался с нескольких пушечных выстрелов и прохода пешего расчета военных. Шествие трех тысяч служащих открыли юные барабанщики из Кронштадтского кадетского морского военного корпуса. Следом за ними, пестря гирляндами из флагов ВМФ, двинулись по воде 33 корабля и катера, восемь парусных судов и четыре подлодки. Встречая каждый из кораблей, толпа прокатывала от одного края набережной до другого громогласные «ура».

Первым в речной колонне был легендарный «дедушка» морского флота – ботик Петра Великого с самим императором на борту. Конечно, в силу возраста ботик совершал поездку не самостоятельно, а на палубе катера «Алексей Баринов». Следом за ним двигались сторожевик «Неустрашимый», вернувшийся в этом году в состав Балтийского флота, парусный линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск», противодиверсионные катера «Нахимовец», «П-468» и «П-474», тральщики, малые ракетные корабли.

В параде приняли участие 45 кораблей, лодок, подлодок, катеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть техники показалась зрителям из Кронштадта – там прошлись большие десантный и противолодочный корабли «Иван Грен» и «Североморск», пограничный сторожевой корабль «Сочи, малые противолодочные и ракетные корабли. Завершила парад техники дизель-электрическая подводная лодка «Уфа».

«ГОРЖУСЬ БЫТЬ МОРЯКОМ»

Для полной картины не хватило только воздушной части парада, в этом году ее отменили по соображениям безопасности. Впрочем, это несильно подпортило впечатление от праздника.

- С авиацией, конечно, было эффектнее. Но зато в этот раз получилось хорошенько рассмотреть все корабли, - рассказал Spb.kp.ru один из гостей праздника.

Сергей Тутушкин приехал посмотреть парад из Екатеринбурга. Мужчина отслужил на Тихоокеанском флоте больше 40 лет назад и по сей день гордится званием моряка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр наводнили не только петербуржцы, но и гости из других городов. Сергей Тутушкин приехал с семьей из Екатеринбурга – отмечать профессиональный праздник в Северную столицу. Его морское прошлое выдает 40-летняя бескозырка – в 1983 году Сергей завершил службу на Тихоокеанском флоте, на судне-кабелеукладчике.

- Я впервые в жизни в Петербурге, давным-давно хотел сюда приехать. А парад – это грандиозно, это все очень нужно современной молодежи. Она должна знать об этом. Это наша гордость, флот, наше достояние. На западе не любят Россию за то, что мы такие сильные и продвинутые в плане вооружения, но мы умеем показать себя. Я горжусь тем, что я моряк, - поделился Сергей с Spb.kp.ru.

У астраханца Николая сегодня тоже профессиональный праздник. Сам моряк считает российский флот силой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот астраханец-москвич Николай с двумя огромными флагами – Андреевским и триколором. С моряком фотографируются случайные прохожие. Сам Николай оказался на параде случайно – семейный отпуск так сложился. Но флаги держит с такой гордостью неспроста: мужчина служил в Северном флоте.

- Флот для России - это сила. Все его боялись и до сих пор боятся, - коротко и с улыбкой заявил он Spb.kp.ru.

Каждый из кораблей толпа сопровождала громогласными "ура". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встречающиеся в толпе моряки будто братья хлопают друг друга по плечам и делают снимки на память. Мальчик с чьих-то отцовских плеч вдруг кричит: «Русские не сдаются». Мальчик еще по-детски шепелявит, поэтому в его лозунге слышится, будто не сдаются «морские». Хотя и это абсолютно точно в тему праздника.

Парад в центре Петербурга перед эстафету музыкальному концерту. Выступить перед петербуржцами и гостями города приехали Олег Газманов, «Сурганова и оркестр», оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова, ансамбли и детские хоры. Подытожит важный день красочный салют.