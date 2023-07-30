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Общество30 июля 2023 14:10

Малыши в бескозырках, толпы в тельняшках и полсотни кораблей: Как прошел главный военно-морской праздник в центре Петербурга

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ прошел в Петербурге и Кронштадте
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Каждый третий гость Петербурга сегодня соблюдал праздничный "дресс-код": тельняшки, бескозырки, флаги ВМФ.

Каждый третий гость Петербурга сегодня соблюдал праздничный "дресс-код": тельняшки, бескозырки, флаги ВМФ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последнее воскресенье июля в центре Петербурга было людно с раннего утра. Народ съехался на главное летнее событие года – парад в честь Дня военно-морского флота (ВМФ). Перекрытые от автомобилей набережные запестрели тельняшками, тут и там трепетали на ветру большие и маленькие Андреевские флаги с голубым крестом на белом фоне. Ветер подхватывал и ленты моряцких бескозырок, в которых сегодня был, кажется, каждый третий.

Исторические здания на Дворцовой набережной стойко выдержали наплыв зрителей. Каждый старался забраться повыше, чтобы увидеть мощные судна на Неве.

Исторические здания на Дворцовой набережной стойко выдержали наплыв зрителей. Каждый старался забраться повыше, чтобы увидеть мощные судна на Неве.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зрелищного прохода военной водной техники ждали тысячи людей. Мужественно выстояли наплыв гостей исторические здания на Дворцовой набережной: зрители дружно облепляли их уступы на фасадах и высокие подоконники, лишь бы увидеть идущие по Неве корабли с удачной точки. Кто-то раздобыл стремянку, кто-то вооружился биноклем.

ПРАЗДНИКИ НАШЕГО ФЛОТА

Старт действу дал президент России Владимир Путин – по традиции он выступил с приветственным словом и совершил объезд парадной линии кораблей на катере. Слушали его речь высокопоставленные лица, военнослужащие и гости из Африки, задержавшиеся после недавнего саммита Россия – Африка.

Малыши в этот день примеряли отцовские и дедовские безкозырки и наверняка думали, как станут капитанами, когда вырастут.

Малыши в этот день примеряли отцовские и дедовские безкозырки и наверняка думали, как станут капитанами, когда вырастут.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- История развития нашего ВМФ сформировала его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества, - заявил президент во время выступления. - Этот год ознаменован для нашего доблестного флота целым рядом памятных событий. Им и посвящен сегодняшний парад. 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 – Северному, 240 лет – Черноморскому флоту. Они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны. Россия последовательно наращивает мощь своего флота, только в этом году состав ВМФ пополняют 30 кораблей разных классов.

Парад кораблей открыл "дедушка" ВМФ - ботик Петра Великого. Судно почетно прокатил на борту современный катер "Алексей Баринов".

Парад кораблей открыл "дедушка" ВМФ - ботик Петра Великого. Судно почетно прокатил на борту современный катер "Алексей Баринов".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад ВМФ начался с нескольких пушечных выстрелов и прохода пешего расчета военных. Шествие трех тысяч служащих открыли юные барабанщики из Кронштадтского кадетского морского военного корпуса. Следом за ними, пестря гирляндами из флагов ВМФ, двинулись по воде 33 корабля и катера, восемь парусных судов и четыре подлодки. Встречая каждый из кораблей, толпа прокатывала от одного края набережной до другого громогласные «ура».

Первым в речной колонне был легендарный «дедушка» морского флота – ботик Петра Великого с самим императором на борту. Конечно, в силу возраста ботик совершал поездку не самостоятельно, а на палубе катера «Алексей Баринов». Следом за ним двигались сторожевик «Неустрашимый», вернувшийся в этом году в состав Балтийского флота, парусный линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Углич» и «Советск», противодиверсионные катера «Нахимовец», «П-468» и «П-474», тральщики, малые ракетные корабли.

В параде приняли участие 45 кораблей, лодок, подлодок, катеров.

В параде приняли участие 45 кораблей, лодок, подлодок, катеров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Часть техники показалась зрителям из Кронштадта – там прошлись большие десантный и противолодочный корабли «Иван Грен» и «Североморск», пограничный сторожевой корабль «Сочи, малые противолодочные и ракетные корабли. Завершила парад техники дизель-электрическая подводная лодка «Уфа».

«ГОРЖУСЬ БЫТЬ МОРЯКОМ»

Для полной картины не хватило только воздушной части парада, в этом году ее отменили по соображениям безопасности. Впрочем, это несильно подпортило впечатление от праздника.

- С авиацией, конечно, было эффектнее. Но зато в этот раз получилось хорошенько рассмотреть все корабли, - рассказал Spb.kp.ru один из гостей праздника.

Сергей Тутушкин приехал посмотреть парад из Екатеринбурга. Мужчина отслужил на Тихоокеанском флоте больше 40 лет назад и по сей день гордится званием моряка.

Сергей Тутушкин приехал посмотреть парад из Екатеринбурга. Мужчина отслужил на Тихоокеанском флоте больше 40 лет назад и по сей день гордится званием моряка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр наводнили не только петербуржцы, но и гости из других городов. Сергей Тутушкин приехал с семьей из Екатеринбурга – отмечать профессиональный праздник в Северную столицу. Его морское прошлое выдает 40-летняя бескозырка – в 1983 году Сергей завершил службу на Тихоокеанском флоте, на судне-кабелеукладчике.

- Я впервые в жизни в Петербурге, давным-давно хотел сюда приехать. А парад – это грандиозно, это все очень нужно современной молодежи. Она должна знать об этом. Это наша гордость, флот, наше достояние. На западе не любят Россию за то, что мы такие сильные и продвинутые в плане вооружения, но мы умеем показать себя. Я горжусь тем, что я моряк, - поделился Сергей с Spb.kp.ru.

У астраханца Николая сегодня тоже профессиональный праздник. Сам моряк считает российский флот силой.

У астраханца Николая сегодня тоже профессиональный праздник. Сам моряк считает российский флот силой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот астраханец-москвич Николай с двумя огромными флагами – Андреевским и триколором. С моряком фотографируются случайные прохожие. Сам Николай оказался на параде случайно – семейный отпуск так сложился. Но флаги держит с такой гордостью неспроста: мужчина служил в Северном флоте.

- Флот для России - это сила. Все его боялись и до сих пор боятся, - коротко и с улыбкой заявил он Spb.kp.ru.

Каждый из кораблей толпа сопровождала громогласными "ура".

Каждый из кораблей толпа сопровождала громогласными "ура".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Встречающиеся в толпе моряки будто братья хлопают друг друга по плечам и делают снимки на память. Мальчик с чьих-то отцовских плеч вдруг кричит: «Русские не сдаются». Мальчик еще по-детски шепелявит, поэтому в его лозунге слышится, будто не сдаются «морские». Хотя и это абсолютно точно в тему праздника.

Парад в центре Петербурга перед эстафету музыкальному концерту. Выступить перед петербуржцами и гостями города приехали Олег Газманов, «Сурганова и оркестр», оркестр ВМФ РФ имени Римского-Корсакова, ансамбли и детские хоры. Подытожит важный день красочный салют.

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