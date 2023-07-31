10-летний мальчик попал в больницу с сотрясением мозга после ДТП с электросамокатом в Петербурге

Электросамокатчик отправил в больницу 10-летнего петербуржца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередное ДТП с электросамокатчиком произошло в Невском районе Петербурга днем 30 июля. Водитель транспортного средства врезался в 10-летнего мальчика. Ребенка в состоянии средней тяжести увезли в Детскую больницу №5 имени Филатова. После осмотра врачей выяснилось, что у школьника сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота и ушиб левого плечевого сустава. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Кроме того, сообщений о происшествии в службы города не поступало, в связи с чем ДТП сотрудниками ГИБДД не оформлено, и виновник не выявлен, - указывает источник.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что трехлетний малыш пострадал в ДТП с пьяным электросамокатчиком. Все произошло вечером 23 июля в районе Шуваловского проспекта. Ребенка доставили в больницу.