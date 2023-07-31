Сервис доставки замороженных блюд вновь заработал в Петербурге

Сервис доставки «Смекалка» вновь заработал в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис доставки замороженных блюд «Смекалка» заработал в Петербурге после годового перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, что компания перестала доставлять продукты и закрыла все свои магазины в Северной столице осенью 2022 года.

- Мы возобновляем прием заказов на доставку в Санкт-Петербурге и ближайшем пригороде, - сообщила пресс-служба.

В ассортименте доставки теперь будет только замороженная продукция. Пока выбор небольшой, но в компании пообещали в ближайшее время увеличить число позиций. Как уточнили в пресс-службе, первые обновления стоит ждать уже в августе.

При этом в компании отметили, что у них существуют несколько принципов работы. Первым из них стала простота в приготовлении. Вторым назвали честный состав, приносящий пользу организму. Также, по их мнению, готовая еда должна приносить положительные эмоции.