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НовостиОбщество31 июля 2023 12:36

Сервис доставки замороженных блюд вновь заработал в Петербурге

Доставка не работала почти год
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Сервис доставки «Смекалка» вновь заработал в Петербурге.

Сервис доставки «Смекалка» вновь заработал в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сервис доставки замороженных блюд «Смекалка» заработал в Петербурге после годового перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Напомним, что компания перестала доставлять продукты и закрыла все свои магазины в Северной столице осенью 2022 года.

- Мы возобновляем прием заказов на доставку в Санкт-Петербурге и ближайшем пригороде, - сообщила пресс-служба.

В ассортименте доставки теперь будет только замороженная продукция. Пока выбор небольшой, но в компании пообещали в ближайшее время увеличить число позиций. Как уточнили в пресс-службе, первые обновления стоит ждать уже в августе.

При этом в компании отметили, что у них существуют несколько принципов работы. Первым из них стала простота в приготовлении. Вторым назвали честный состав, приносящий пользу организму. Также, по их мнению, готовая еда должна приносить положительные эмоции.