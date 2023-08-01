В Петербурге в третий раз попытались сжечь военкомат

В Петербурге снова подожгли военкомат. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге зафиксировали третью попытку сжечь военкомат. В этот раз неизвестные дебоширы добрались до здания комиссариата на Английской набережной в Адмиралтейском районе Северной столицы. Как сообщил spb.kp.ru источник, происшествие случилось 1 августа, около девяти часов вечера. Нарушитель общественного порядка бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь здания, отчего она вспыхнула.

– Возгорание потушили сотрудники ведомства, находящиеся неподалеку от очага, – уточнил источник.

Когда быстро вспыхнувшее и разъяренное пламя удалось утихомирить, охранники вызвали полицию. Поймать самого злоумышленника не удалось. На место оперативно прибыли правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее spb.kp.ru писала, что женщина пыталась поджечь военкомат Кронштадтского и Курортного районов. Днем ранее под огонь попало ведомство в центре города.