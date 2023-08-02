Молодая девушка упала с самоката и попала под колеса грузовика в Петербурге

Молодая петербурженка получила тяжелые травмы, упав с самоката под колеса грузовика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На перекрестке улиц Жуковского и Маяковского в Петербурге 1 августа произошло жуткое ДТП. Молодая девушка утром ехала по проезжей части на самокате. Рядом проезжающий небольшой грузовик «Мерседес» зацепил ее. От этого петербурженка упала с самоката и попала под колеса большегруза. Девушка получила серьезные травмы, ее увезли в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летняя пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, - уточнили в пресс-службе.

Полицейские организовали проверку, обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что 10-летнего ребенка в Невском районе Петербурга сбил самокатчик. В результате мальчик получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и ушиб плечевого сустава.