Несколько десятков мигрантов задержали во время рейда во Всеволожском районе Петербурга

Незаконных мигрантов выявили во Всеволожском районе Петербурга. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Во Всеволожском районе Петербурга 1 августа полицейские вместе со следователями проверили заведения общепита и стоянки такси, всего около 10 адресов. Оказалось, что там работают несколько десятков незаконных мигрантов. Их доставили в отдел полиции. Всех иностранцев привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Но на этом проверка не закончится. Правоохранители 2 августа собираются посетить места проживания мигрантов.

- В зоне внимания стражей порядка крупные образования, расположенные под Петербургом – Кудрово, Мурино, Бугры. Именно в этих поселениях плотной жилой застройки периодически возникают конфликтные ситуации, в том числе с участием иностранных граждан. Второй день профилактических мероприятий нацелен на проверку мест компактного проживания иностранных граждан, - говорится в сообщении ведомства.

Вероятно, речь идет о хостелах. Напомним, что накануне в мини-отелях Красногвардейского района Петербурга выявили более 40 нарушителей миграционного законодательства.