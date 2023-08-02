Почти 200 нелегалов и две «резиновые» квартиры выявили под Петербургом в ходе миграционного рейда

Еще почти 200 нелегальных мигрантов выявили под Петербургом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Петербурга вместе со следователями СУ СКР по Ленобласти в течение двух дней, 1 и 2 августа, проводили рейд в поисках незаконных мигрантов. Основное внимание правоохранители уделили крупным городам и поселкам под Петербургом. В первый день стражи правопорядка проверяли общепит и стоянки такси. По итогам рейда выявили 22 нелегала, три таксиста без прав и закрыли три заведения, уточнили в Следственном комитете. А 2 августа в отделы полиции доставили еще почти 200 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Также нашли две «резиновые» квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате полицией выявлены три нелегальных общежития в Буграх и Ковалево и две «резиновые» квартиры во Всеволожске на улице Вовка. В отделы полиции доставлены около 200 нелегальных иностранцев, - передает пресс-служба.

Сейчас со всеми выявленными нелегалами работают сотрудники миграционной службы.