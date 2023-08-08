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НовостиОбщество8 августа 2023 15:50

Петербуржцам показали, как будет выглядеть вход на станцию «Горный институт»

Проектом предусмотрено два наземных входа и выхода
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Вот так будут выглядеть входы и выходы на станцию «Горный институт» в Петербурге. Фото: «Метрострой Северной столицы»

Вот так будут выглядеть входы и выходы на станцию «Горный институт» в Петербурге. Фото: «Метрострой Северной столицы»

Строители завершили сооружение котлована, где в будущем появится вестибюль станции метро «Горный институт». Его глубина оказалась более 20 метров. Сейчас специалисты выполняют бетонирование стен и их гидроизоляцию. А пока строители продолжают свои работы, в пресс-службе «Метростроя Северной столицы» показали, как будет выглядеть вход на станцию.

Проект предусматривает строительство два наземных входа и выхода. Они расположатся на пересечении Большого проспекта В.О и Косой линии.

- Расчетная пропускная способность этой станции Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии составит 97 тысяч человек в сутки, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что открытие станции «Горный институт» планируется в конце 2024 года. На данный момент работы выполнены на 70-80% и осталось сделать отделку.