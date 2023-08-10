Суд Петербурга выписал штраф 20 тысяч рублей Невзорову* за видео на YouTube

Александра Невзорова* оштрафовали на 20 тысяч рублей за разжигание ненависти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый штраф от Приморского районного суда Петербурга прилетел в адрес журналиста Александра Невзорова*. В прошлый раз ему пришлось выплатить 40 тысяч рублей за пост в Telegram-канале без маркировки иноагента. В этот раз суд санкция меньше – 20 тысяч рублей. Штраф назначили за ролик на YouTube, где усмотрели разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Из материалов дела следует, что Александр Невзоров* в своем YouTube-канале опубликовал интервью белорусской службе «Радио Свобода», которая признана в России СМИ-иноагентом. Там журналист в негативном ключе говорил о президенте РФ и жителях страны, а также о событиях в Крыму, произошедших в 2014 году. На том же канале размещен ролик из цикла «Маленькие невзоровские среды. Saint-Petersburg», где Невзоров* допустил подобные высказывания о российской армии, истории страны, спецоперации и об актерах.

- Экспертиза показала, что в видео содержатся признаки унижения достоинства лиц по признакам принадлежности к следующим социальным группам: граждане РФ, граждане РБ, военнослужащие РФ, представители органов власти, представители сценических искусств, казаки, служители религиозных культов, - указали в пресс-службе.

Напомним, что Невзоров* покинул территорию России 12 марта 2022 года. В феврале 2023 года его заочного приговорили к восьми годам колонии за распространение недостоверной информации об армии России.

* - признан иностранным агентом в России.